مصر كابيتال تطلق منصة للاستثمار الصحي مع إليفيت برايفت إكويتي بقيمة 380 مليون دولار

– أعلنت شركة مصر كابيتال،الذراع الاستثمارية لبنك مصر، يوم الأربعاء إطلاقها منصة للاستثمار في الرعاية الصحية في مصر وأفريقيا بقيمة 380 مليون دولار بالشراكة مع إليفيت برايفت إكويتي.

وأضافت مصر كابيتال في بيان، أن المنصة ستبحث عن الفرص الاستثمارية في مختلف مجالات قطاع الرعاية الصحية من مستشفيات وتصنيع الدواء والتعليم الطبي والخدمات الطبية الرقمية.