البورصة تتراجع 0.44% مستهل التعاملات بضغط من مبيعات المؤسسات

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم، بضغط من مبيعات المؤسسات.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.44%، ليتداول عند مستوى 10544 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.59%، ليتداول عند مستوى 59.09 جنيه.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.98%، و 0.82% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 73.211 مليون جنيه على 138 شركة من خلال 3.469 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 59 شركة مقابل ارتفاع 25 بينما لم تتغير أسعار 54.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 122.687 ألف جنيه، منها 112.450 ألف جنيه للأفراد، و10.237 ألف جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 46.466 ألف جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 48.711 ألف جنيه مقابل 2.245 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 169.154 ألف جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 3.915 مليون جنيه مقابل 3.746 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم العبور للاستثمار العقاري قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.19%، تلاه سهم ليسيكو مصر بنسبة 4.37%، ثم سهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 4.28%.

بينما تصدر سهم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.99%، تلاه سهم مستشفي النزهة الدولي بنسبة 9.81%، ثم سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسة 7.16%.