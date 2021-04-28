أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة توافق على شطب أسهمها اختياريا من البورصة

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة اسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية في جلسته المنعقدة أمس، على تنفيذ رغبة مقدمي عرض الشراء الإجباري بشطب قيد أسهم الشركة اختياريا من البورصة المصرية.

واستندت الشركة في قرارها على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

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واعتمد المجلس تقرير الإفصاح وفقا للمادة 74 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب.

وكانت إدارة البورصة أعلنت في 30 مارس الماضي عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من محمد أحمد شلبي وعمرو إبراهيم أبوالعيون وآخرين (أفراد)، على أسهم رأسمال شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، لعدد 4.888 مليون سهم والمكملة لنسبة 100% من اسهم الأخيرة، بقيمة إجمالية 139.317 مليون جنيه.

وأعلنت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن مجلس الإدارة وافق على شراء أسهم المساهمين المعترضين والمتضررين من الشطب الاختياري والدائنين المرتهنين للشركة ( إن وجدوا)، وفقا لما ورد في المادة 55 و55 مكرر من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بشراء أسهمهم بذات سعر عرض الشراء الإجباري عند 28.5 جنيه للسهم.

وتضمنت قرارات المجلس الموافقة على تعيين مستشار استثماري للشركة.