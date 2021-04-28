البرلمان الأوروبي يصادق على الاتفاق التجاري لما بعد بريكست مع بريطانيا

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فرانس برس _ صادق البرلمان الأوروبي على اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ووضع حدا لفصل خروج المملكة المؤلم، وفقا لنتائج التصويت التي أُعلنت رسميا الأربعاء.
وفي ختام الاقتراع الذي نُظم مساء الثلاثاء، وافق 660 من أصل 697 نائبا على النص الذي عارضه خمسة بينما امتنع 32 عن التصويت.
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