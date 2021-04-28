الأولى للاستثمار توافق على زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 1.4 مليون جنيه

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية في جلسته المنعقدة أمس، على اعتماد زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 1.375 مليون جنيه بواقع 0.25 سهم لكل سهم أصلي، وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الزيادة ممولة من أرباح العام والأرباح المرحلة وفقا لقائمة المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر الماضي.
الجدير بالذكر، أن شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية حققت 1.78 مليون جنيه أرباحاً خلال 2020، مقابل 34.35 ألف جنيه في 2019.
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 8.3 مليون جنيه خلال 2020، مقابل 3.73 مليون جنيه في 2019.
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