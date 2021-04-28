مطاحن جنوب القاهرة والجيزة تسجل 32.9 مليون جنيه خسائر في 9 أشهر

رنا ممدوح _ ارتفعت صافي خسائر شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة بعد خصم الضريبة إلى 32.896 مليون جنيه في التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 24.711 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وتراجعت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 111.043 مليون جنيه بالفترة من بداية يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 141.469 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

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في حين انخفض مجمل الخسائر خلال نفس الفترة إلى 26.880 مليون جنيه مقابل 39.865 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وأرجعت الشركة ارتفاع خسائرها إلى الأسباب التالية :

– انخفاض كمية القمح المطحون نتيجة انخفاض المنصرف من الربط التمويني.

– الزيادة الحتمية في تكاليف التشغيل.

– ماتم صرفه كحافز لعملاء النخالة من العمولة التي تحصل عليها الشركة من الهيئة العامة للسلع التموينية نظرا لوقوع الشركة في نطاق جغرافي حضري غير مستهلك للنخالة.

– ثبات اجرة الطحن منذ تطبيق المنظومة الرابعة بتاريخ 1 أغسطس 2017.

– انخفاض العوائد الدائنة.