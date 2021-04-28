البورصة تواصل التراجع منتصف التعاملات والتجاري الدولي يفقد 1.68%

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية التراجع في منتصف تعاملات اليوم.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.05%، ليتداول عند مستوى 10479 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 1.68%، ليتداول عند مستوى 58.44 جنيه.

وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.13%، و 1.04% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 437.073 مليون جنيه على 171 شركة من خلال 18.73 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 102 شركة مقابل ارتفاع 34 بينما لم تتغير أسعار 36.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 12.976 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 13.374 مليون جنيه، مقابل 398.934 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين صافي بيع بقيمة 2.465 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 3.996 مليون جنيه مقابل 1.531 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 15.441 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 21.347 مليون جنيه مقابل 5.906 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.95%، تلاه سهم مستشفي النزهة الدولي بنسبة 8.79%، ثم سهم الملتقي العربي للاستثمارات بنسبة 8.78%.

بينما تصدر سهم العبور للاستثمار العقاري قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 7.78%، تلاه سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 5.78%، ثم سهم الاهرام للطباعة والتغليف بنسبة 5.3%.