مال وأعمال

البنوك إجازة من الغد إلى الاثنين المقبل

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أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك من الخميس 29 أبريل وحتى الإثنين 3 مايو، بمناسبة أعياد تحرير سيناء والقيامة المجيد وشم النسيم.
ومن المقرر استئناف العمل بالبنوك الثلاثاء 4 مايو.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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