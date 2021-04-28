هواوي تكنولوجيز تحقق إيرادات بيعية بقيمة 136.7 مليار دولار خلال 2020

كشف هو تاو، نائب رئيس شركة هواوي تكنولوجيز، أن الشركة حققت نتائج أعمال مستقرة مع زيادة إيرادات المبيعات بنسبة 3.8٪ في عام 2020، لتسجل ما يعادل 136.7 مليار دولار.

وأضاف في بيان، أن هواوي كشفت مؤخرًا عن هاتفين جديدين وذلك بفضل وجود مخزون استراتيجي من الرقائق الذكية، مشيرا إلى أن الشركة ركزت على تصميم الرقائق وليس الإنتاج، وتستمر في مواصلة الأعمال لتحقيق نتائج إيجابية.

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ولفت إلى أن هواوي تعمل أيضا على تطوير محفظة أعمالها والتوسع في خدمات جديدة، مثل حلول السيارات الذكية والرقمنة في تعدين الفحم وصناعة الموانئ.

وأكد هو، أن استراتيجية هواوي العالمية تركز على توسع مجال أعمالها والابتكار في التقنيات بالتعاون مع العملاء والشركاء بالإضافة إلى بناء نظام عالمي شامل لضمان الامن السيبرانى، كما تكرس هواوى أعمالها لبناء عالم رقمي مستدام وصديق للبيئة.

وأضاف في بيان، أن هواوي خلال الخمس سنوات الماضية قامت بإنشاء مركزين بالقرية الذكية هما “مركز لتطوير الحلول التكنولوجية لمزودي خدمات المحمول”، و”مركز لتطوير القطاعات الصناعية الأخرى” ويعمل المركزان على امداد مصر بالحلول والتقنيات المبتكرة التي تحتاجها على المستوى المحلى.

وتابع أن هواوي قامت بالتعاون بشكل فعال مع مجموعة طلعت مصطفى لتوفير الحلول التكنولوجية الذكية والتي تعمل على تحسين جودة الحياة لنحو 900.000 ساكن،كما عملت مع الجامعة المصرية الكندية لبناء حرم جامعي ذكي يتكون من شبكات الألياف الضوئية عالية السرعة وذلك لضمان تمتع المعلمين والطلاب بتقنية التعليم عبر الإنترنت.

وأشار إلى أن الشركة عملت أيضا على توفير حلول في مجالات اخري مثل الطاقة الكهربائية، حيث نقوم بمساعدة شركة الكهرباء الوطنية على تطوير الشبكات التقليدية وتحويلها لشبكات ذكية.

ولفت هو تاو إلى أن هواوي تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قدرات الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتأهيل لسوق العمل مزودين بالمعرفة عن أحدث التقنيات من خلال محورين، الأول هو توفير تدريبات احترافية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعملاء وشركاء وموظفي شركة هواوي من خلال مراكز تدريب هواوي في مصر، أما الثاني فهو تطوير قدرات الشباب بالجامعات والمؤسسات الاكاديمية من خلال برنامجنا الرائد “بنك القدرات” الذي أطلقته هواوي في 2019.

وأوضح أنه خلال الثلاث سنوات القادمة، تستهدف الشركة تدريب 12000 من الشباب المتميزين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لقيادة مصر نحو تحقيق التحول الرقمي، والاستمرار في توفير أحدث الحلول والتقنيات للعملاء والشركاء.

ولفت نائب رئيس هواوي تكنولوجيز إلى أن المحافظة على البيئة من أهم أولويات ممارسات الاستدامة بالنسبة للشركة، لذلك تعمل هواوي على حماية البيئة من خلال 3 توجهات: تقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة، بالإضافة الى تشجيع مبادئ الاقتصاد الدوار.

كما انضمت هواوي إلى لجنة النطاق العريض التابع للأمم المتحدة ومنظمة معايير انبعاثات الكربون الدولية في مجال تخفيض الانبعاثات الكربونية وحصلت على تصنيف A مع تحقيق درجات عالية في التطبيقات والحلول.

وأطلقت هواوي منصة عمليات التعبئة البيئية وحصلت على شهادة نظام إدارة البيئة ISO14001، وبدأت في مشروع توفير الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية للموردين.

وقال: إن هواوي تضع الأمن السيبراني وحماية الخصوصية في مقدمة أولويتها لحماية البيانات المتداولة عبر الشبكات، حيث قامت هواوى ببناء نظام إدارة حماية الخصوصية الشامل بجانب دعم القدرات التقنية.

وتابع أن هواوي قامت بتطوير عمليات لحماية الخصوصية بالإضافة إلى مجموعة من أدوات ومنصات تكنولوجية، مما يساعد على تحسين التزام وفعالية ونضج الإدارة ويسمح بإظهار عمليات ونتائج الالتزام بالخصوصية بطريقة أكثر شفافية ووضوحًا.

كما أشار إلى أن هواوي أطلقت نظام هارموني أو إس لدعم انترنت الأشياء، ولكن مع الوضع الحالي أصبح من اللازم اتاحة انظمة هارمونى أو اس على الهواتف الذكية وليس فقط انترنت الأشياء، وهو نظام مفتوح تماما وذلك لأننا لا نهدف استبدال نظام بآخر ولكن منح المستهلكين المزيد من الخيارات.

كما قامت شركة هواوي بإطلاق HMS Core 5.0، مع اتاحة جميع إمكانيات أنظمة البرامج والأجهزة والسحابة للمطورين في جميع أنحاء العالم، حيث يعد HMS حاليًا ثالث أكبر نظام بيئي لتطبيقات الهاتف في العالم، وتم دمج أكثر من 120.000 تطبيق حول العالم مع HMS Core، وقد تجاوز عدد المطورين المسجلين عالمياً 2.3 مليون.