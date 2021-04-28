البنك الأهلي يوقع اتفاقية مع التعاون للبترول للسحب النقدي من محطات الشركة

وقع البنك الأهلي المصري اتفاقية تعاون مع شركة الجمعية التعاونية للبترول (التعاون للبترول) – احدى شركات قطاع البترول – بحضور كل من عادل عياد رئيس مجلس ادارة التعاون للبترول وشريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة وخالد هاشم رئيس تمويل قطاع البترول بالبنك.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم خدمة السحب النقدي لحاملي البطاقات البنكية باستخدام نقاط البيع الإلكترونية (POS).

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وأكد عادل عياد، أن شركته تسعى دائما لتقديم حلول متكاملة لدعم عملائها بمحطات الشركة المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية خاصة وأنها أحد اهم أذرع هيئة البترول في مجال توزيع المنتجات البترولية وقفى ضوء ذلك تم ابرام التعاقد مع البنك الأهلي المصري.

ومن جانبه صرح كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي أن التعاقد مع شركة التعاون للبترول يأتي كإضافة جديدة لشبكة محطات الوقود التي يتم من خلالها تقديم خدمة السحب النقدي من خلال نقاط البيع الالكترونية وكذا اتاحة خدمات QR code، وهي الخدمة المبتكرة التي أطلقها البنك الأهلي لأول مرة في مصر تدعيما للشمول المالي وتحقيق مزيد من التفعيل للخدمات الرقمية التي تعد أحد أهم استراتيجيات البنك.

وأشار إلى أنه تم اختيار شركة التعاون للبترول باعتبارها من الشركات الرائدة في مجال الخدمات البترولية في مصر وتتمتع بشبكة انتشار واسعة في مختلف محافظات الجمهورية تزيد عن 1400 محطة، حيث سيبدأ البنك في تفعيل الخدمة في محطات التعاون للبترول المطورة وذلك كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع في باقي المحطات في المراحل التالية.

وأوضح شريف رياض أن التوقيع على خدمة السحب النقدي من محطات الشركة من خلال نقاط البيع الإلكترونية (POS) تأتى في إطار تكامل الخدمات المصرفية المقدمة لقطاع البترول المصرى من البنك الأهلي الذي يعد الممول الرئيسى للقطاع، مؤكدا على حرص البنك على تقديم كافة سبل الدعم للقطاعات الاقتصادية الحيوية التي تنعكس اثارها على المواطن بصورة مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف محمد جميل رئيس القنوات البديلة والمبيعات بالبنك الأهلي أن خدمة السحب النقدي من محطات الوقود تستهدف تحقيق معدل تدوير اعلى للنقدية التي تكون بحوزة تلك المحطات واضافتها لحساباتهم بالبنوك الكترونيا بدلا من نقلها للإيداع بتلك الحسابات بشكل يومي، وهو ما يؤدي الى تقليل الزحام على ماكينات الصراف الالي وخاصة في الاماكن البعيدة وتخفيف مشقة العملاء، كما يمكن الاستفادة بفئات نقدية اقل من المتاح بماكينات الصراف الالي، اضافة إلى إمكانية استخدام نقاط البيع الـ POS لتنفيذ عمليات السحب النقدي من جانب العملاء داخل المحطات.

كما أكد خالد هاشم على ان الخدمة متاحة لحاملي كافة البطاقات البنكية مسبقة الدفع والخصم المباشر مع حرص البنك على عدم تحميل عملائه أية مصاريف أو عمولات على عملية السحب تشجيعا للعملاء على استخدام خدمات البنك المطورة لتقديم أفضل معدلات الجودة لهم وتحقيق الشمول المالي الذي يتبناه البنك.