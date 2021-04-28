البورصة المصرية إجازة من الغد إلى الاثنين المقبل

رنا ممدوح _ إدارة البورصة المصرية تعطيل العمل 3 أيام على النحو التالي : – يكون يوم الخميس الموافق 29 إبريل 2021 إجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عيد تحرير سيناء. Your browser does not support the video tag. – يكون يوم الأحد الموافق 2 مايو 2021 إجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عيد القيامة المجيد. – يكون يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021 إجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عيد شم النسيم. وأعلنت البورصة في بيان، أنه تقرر استئناف العمل بالبورصة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021

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