البورصة المصرية إجازة من الغد إلى الاثنين المقبل

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رنا ممدوح _ إدارة البورصة المصرية تعطيل العمل 3 أيام على النحو التالي :
– يكون يوم الخميس الموافق 29 إبريل 2021 إجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عيد تحرير سيناء.
– يكون يوم الأحد الموافق 2 مايو 2021 إجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عيد القيامة المجيد.
– يكون يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021 إجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عيد شم النسيم.
وأعلنت البورصة في بيان، أنه تقرر استئناف العمل بالبورصة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021
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