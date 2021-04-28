البورصة تتراجع 1.1% ختام التعاملات و37 شركة تفلت من الهبوط

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.1%، وأغلق عند مستوى 10475 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة انخفاضا بنسبة 1.99%، وأغلق عند مستوى 58.26 جنيه.

وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.01%، و 0.98% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 794.555 مليون جنيه، على 181 شركة من خلال 32.214 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 111 شركة مقابل ارتفاع 37 بينما لم تتغير أسعار 33.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 39.304 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 40.135 مليون جنيه، مقابل 830.520 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 32.055 مليون جنيه، منها 30.224 مليون جنيه للأفراد، و1.830 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 7.248 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 33.837 مليون جنيه، مقابل 26.588 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 82.85% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 11.97% والعرب على 5.18% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 23.93% من تعاملات اليوم مقابل 76.06% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.96%، تلاه سهم الملتقي العربي للاستثمارات بنسبة 8.81%، ثم سهم مستشفي النزهة الدولي بنسبة 8.64%.

بينما تصدر سهم العبور للاستثمار العقاري قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 6.72%، تلاه سهم الاهرام للطباعة والتغليف بنسبة 4.89%، ثم سهم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 4.78%.