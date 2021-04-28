البنك المركزي المصري يبيع أذون خزانة دولارية بقيمة 988.5 مليون بمتوسط عائد 3.09%

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– قال البنك المركزي المصري المصري، اليوم الأربعاء، إن مصر باعت أذون خزانة مقومة بالعملة الأمريكية أجل عام واحد بقيمة 988.5 مليون دولار، بلغ متوسط العائد عليها 3.095 بالمئة.
ومن المقرر تسوية العطاء في الرابع من مايو.
وأظهر مشروع الموازنة العامة لمصر للسنة المالية 2021-2022 توقع الحكومة زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1 بالمئة إلى 1.068 تريليون جنيه (68.1 مليار دولار) مقابل 997.7 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية 2020-2021.
وتستهدف مصر في مشروع الموازنة أن تبلغ التمويلات المحلية 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة مع 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضا من 165.440 مليار.
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