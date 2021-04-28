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البنك المركزي المصري يبيع أذون خزانة دولارية بقيمة 988.5 مليون بمتوسط عائد 3.09%

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– قال البنك المركزي المصري المصري، اليوم الأربعاء، إن مصر باعت أذون خزانة مقومة بالعملة الأمريكية أجل عام واحد بقيمة 988.5 مليون دولار، بلغ متوسط العائد عليها 3.095 بالمئة.

ومن المقرر تسوية العطاء في الرابع من مايو.

وأظهر مشروع الموازنة العامة لمصر للسنة المالية 2021-2022 توقع الحكومة زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1 بالمئة إلى 1.068 تريليون جنيه (68.1 مليار دولار) مقابل 997.7 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية 2020-2021.

وتستهدف مصر في مشروع الموازنة أن تبلغ التمويلات المحلية 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة مع 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضا من 165.440 مليار.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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