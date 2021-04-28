الزيوت المستخلصة تحقق 8.3 مليون جنيه خسائر في 9 أشهر

رنا ممدوح _ تحولت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، من الربحية إلى الخسارة خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي، لتحقق صافي خسارة بعد الضريبة بقيمة 8.333 مليون جنيه مقابل أرباحا بلغت 12.284 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وصعدت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 1.387.909 مليار جنيه بالفترة من بداية يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 1.309.141 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

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وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 47.583 مليون جنيه مقابل 75.273 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وأرجعت الشركة تحولها للخسارة إلى ارتفاع أسعار الخامات الرئيسية الداخلة في إنتاج الزيت التمويني -زيت الصويا والعباد- مع ثبات أسعار تسليم المنتج النهائي – الزيت التمويني المعبأ- لهيئة السلع التموينية مما أثر على ربحية الشركة.