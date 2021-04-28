الزيوت المستخلصة تحقق 8.3 مليون جنيه خسائر في 9 أشهر

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رنا ممدوح _ تحولت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، من الربحية إلى الخسارة خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي، لتحقق صافي خسارة بعد الضريبة بقيمة 8.333 مليون جنيه مقابل أرباحا بلغت 12.284 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وصعدت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 1.387.909 مليار جنيه بالفترة من بداية يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 1.309.141 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 47.583 مليون جنيه مقابل 75.273 مليون جنيه بالفترة المماثلة.
وأرجعت الشركة تحولها للخسارة إلى ارتفاع أسعار الخامات الرئيسية الداخلة في إنتاج الزيت التمويني -زيت الصويا والعباد- مع ثبات أسعار تسليم المنتج النهائي – الزيت التمويني المعبأ- لهيئة السلع التموينية مما أثر على ربحية الشركة.
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