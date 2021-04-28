مال وأعمال

عجز تجارة السلع الأمريكي يرتفع في مارس

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– زاد عجز تجارة السلع الأمريكي في مارس، مما يشير إلى أن التجارة ستتأخر على الأرجح في اللحاق بركب النمو الاقتصادي في الربع الأول، لكن ذلك قد يعوضه طلب محلي قوي في ظل حزمة تحفيز هائلة وتخفيف لقيود مرتبطة بالجائحة.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء إن عجز تجارة السلع زاد أربعة بالمئة إلى 90.6 مليار دولار الشهر الماضي.

وصدر هذا التقرير قبل بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول المقرر صدورها يوم الخميس، والتي من المتوقع أن تظهر أن الاقتصاد نما بوتيرة سنوية قوية عند 6.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بعد أن حقق نموا 4.3 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي، وذلك وفقا لآراء خبراء اقتصاديين في مسح أجرته .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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