عاجل.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة على الجنيه للمرة الرابعة على التوالي

أمنية إبراهيم – أبقى البنك المركزي المصري المصري، في اجتماع لجنة السياسة النقدية، قبل قليل، على أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه، عند مستوياتها الحالية 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض لليلة واحدة دون تغيير، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

كان المركزي المصري، قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماعي لجنة السياسة النقدية الماضبين خلال 2021، في 4 فبراير و18 مارس.

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يذكر أن البنك المركزي المصري المصري، قد أبقى على أسعار الفائدة في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية في عام 2020، في ديسمبر الماضي، بعد أن أجرى خفضا مفاجئا في الاجتماعين السابقين له، في سبتمبر ونوفمبر الماضيين، بمقدار 50 نقطة أساس في كل منهم.