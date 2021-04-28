بوينج تتكبد سادس خسارة فصلية على التوالي في الربع الأول

_ أعلنت شركة بوينج عن نتائج الربع الأول قبل جرس افتتاح جلسة الأربعاء 28 ابريل، حيث يبحث المستثمرون عن أدلة حول وتيرة التعافي من جائحة كورونا.

وسجل السهم خسارة بـ 1.53 دولار، مع توقع المحللين لخسارة 1.16 دولار لكل سهم، وفقًا لرفينيتيف، لكن من غير الواضح على الفور ما إذا كانت الأرقام قابلة للمقارنة.

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وتكبدت الشركة خسائر بـ 561 مليون دولار بحسب القوائم المدققة حسب المعايير المدققة الأميركية GAAP.

هذا ووصلت إيرادات الشركة إلى 15.22 مليار دولار، مقابل توقعات بتسجيل 15.02 مليار دولار.

وكانت بوينج تكافح من تأثير الوباء على السفر والطلب على الطائرات بالإضافة إلى تمديد فترة التوقف عن العمل لطائرة 737 ماكس الأكثر مبيعًا بعد حادثين مميتين أسفر عنهما مقتل 346 شخصًا. بدأ المنظمون في رفع الأساس في نوفمبر 2020.

لكن الطلب على الطائرات الجديدة ارتفع هذا العام حيث شجع انتعاش الطلب على السفر بعض العملاء الكبار على العودة إلى خطط تحديث أساطيلهم والاستعداد للنمو.

وفي مارس، تجاوزت طلبات طائرات بوينج الجديدة عمليات الإلغاء للمرة الأولى منذ عام 2019.

هذا وسيبحث المستثمرون عن نظرة بوينج بشأن وتيرة تسليم الطائرات، والتي تعتبر أساسية لأن شركات الطيران والعملاء الآخرين يدفعون الجزء الأكبر من سعر الطائرة عندما يسلمها المصنعون.