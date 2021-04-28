موسكو تجمع 35 مليار روبل من السندات لأجل 3 سنوات

سي إن بي سي – أظهرت بيانات بورصة موسكو عن جمع ما يقرب من 35 مليار روبل من السندات لأجل 3 سنوات بعائد 6.73٪ وهو مكسب تحققه روسيا من سوق السندات لأول مرة منذ 2013.

الخطوة أعطت مزيدا من الثقة لموسكو حيث تسعى على إثرها بوضع خطط لإصدار سندات خضراء بعد أن عادت إلى فكرة الاقتراض مع تدهور أوضاعها المالية في عام 2020 وسط أزمة فيروس كورونا.

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وتضع موسكو خططا لإصدار سندات خضراء بما يصل إلى 90 مليار بهدف تمويل مشتريات الحافلات الكهربائية وغيرها من البنية التحتية للنقل بالتزامن مع استقرار تصنيف السندات السيادية من قبل وكالة فيتش عند “BBB” و”Baa3″ من وكالة موديز.

على صعيد آخر ومع ارتفاع حدة التوترات الأخيرة بين واشنطن وموسكو تعرضت السندات الحكومية الروسية لضربة في الآونة الأخيرة والتي تشمل حظرشراء البنوك الأميركية لسندات اليورو بوند الحكومية مباشرة من روسيا اعتبارًا من 14 يونيو.

وتراجعت حصة المستثمرين الأجانب بين حاملي سندات الخزانة الروسية خلال شهر مارس إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2015 في حين تدرس واشنطن فرض عقوبات جديدة على موسكو بسبب مزاعم عن التدخل السياسي والقرصنة وهي مزاعم نفتها روسيا.