معرض نيكست موف يبدأ فعالياته 27 مايو بمشاركة 14 شركة عقارية

دوت الخليج – أعلنت شركة إنفورما ماركتس عن تنظيم النسخة الرابعة من معرض “نيكست موف”، خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو المقبل بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وقال بيان الشركة، إن قائمة الشركات العقارية المشاركة في المعرض هذا العام تضم: “أكام للتطوير العقاري”، و”البروج مصر”، و”رادكس العقارية، و”أرقى جروب للتطوير العقاري”، و”كاسيل للتطوير العقاري”، و”العتال هولدنج”، و” فورسيزون جروب للتطوير العقاري”، و”لافيردي للتطوير العقاري”.

Your browser does not support the video tag.

كما تضم القائمة: “ماستر بلدر جروب”، و”ماستر جروب للتطوير العقاري”، و”نيو بلان للتطوير العقاري”، و”النيل للتطوير العقاري”، و”ريزيدينس للتطوير العقاري”، و”تاج مصر للتطوير العقاري”.

وتابعت الشركة أن المؤتمر يكشف عن أحدث المشروعات العقارية التي يقدمها المطورين العقاريين من داخل مصر لتلبية مختلف متطلبات العملاء.

وأضافت أن النسخة الرابعة من المعرض تخضع لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، ويقدم المعرض فرصا وعروضا تشمل مجموعة كبيرة من المشروعات الجديدة والمجمعات السكنية التي توفر فرص الاستثمار.

وقال فارس خليل، مدير معرض “Nextmove”، إن السوق العقارية المصرية بات أكثر جذبا للاستثمار في ظل نمو الاقتصاد المصري الذي أصبح الأسرع في المنطقة خلال 2021 حيث أن انتعاش القطاع العقاري في 2020 بالرغم من الوباء ساهم في زيادة أو دعم الناتج المحلي الإجمالي المصري.

وتابع أن تلك المؤشرات تدفعنا لدعم شعار “استثمر في مصر” فمنذ إعلان الحكومة المصرية إطلاق حزمة من المبادرات والقوانين التي تدعم الاستثمار في القطاع ليجسد استراتيجيتها التي تستهدف تعزيز السوق العقاري المصري وهو ما انعكس بدوره على تعزيز الأعمال في القطاع.

وأشار إلى أن ما حملته الإجراءات الجديدة من تسهيلات دعمت قدرة شركات التطوير العقاري على التوسع في استهداف القوى الشرائية ومواكبة الطلب المتجه نحو العقارات الأقل تكلفة والتي تجمع خصائص العقارات المرموقة وترتقي بالتجربة المعيشية للأفراد”.

وأوضح أن النسخة الرابعة من المعرض هذا العام تتيح فرصا واعدة أمام شركات التطوير العقاري لتمكنهم من استعراض مشروعات أكثر موائمة للمستهلكين بمختلف متطلباتهم وهو ما نسعى لتسليط الضوء عليه من خلال منصة المعرض.