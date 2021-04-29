مبيعات آبل تقفز بنحو 54% على أساس ربع سنوي

سي إن بي سي – أعلنت شركة آبل عن ربع سنوي كبير يوم الأربعاء، معلنة ارتفاع مبيعات الشركة بنسبة 54% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وأرباحًا أقوى بكثير مما توقعته وول ستريت.

وأبلغت شركة آبل عن نمو في كل فئة من فئات منتجاتها، وارتفع خط إنتاجها الأهم iPhone ، بنسبة 65.5% عن العام الماضي.

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وحققت مبيعات أجهزة Mac و iPad أداءً أفضل، حيث ارتفعت مبيعات أجهزة الكمبيوتر بنسبة 70.1% ونمت مبيعات iPad بنسبة 79% تقريبًا على أساس سنوي.

وقالت شركة آبل إنها ستزيد توزيعات أرباحها بنسبة 7% إلى 0.22 دولار للسهم وأجازت إعادة شراء أسهم بقيمة 90 مليار دولار، وهو أعلى بكثير من إنفاق العام الماضي البالغ 50 مليار دولار و75 مليار دولار لعام 2019.

وجاءت ربحية السهم 1.40 دولار مقابل 0.99 دولار مقدرة، وبلغت الإيرادات 89.58 مليار دولار مقابل 77.36 مليار دولار مقدرة ، بزيادة 53.7% على أساس سنوي.

في حين بلغت مبيعات iPhone 47.94 مليار دولار مقابل تقديرات بـ 41.43 مليار دولار المقدرة ، بزيادة 65.5% على أساس سنوي، وبلغت عائدات الخدمات 16.90 مليار دولار، مقابل 15.57 مليار دولار مقدرة، بزيادة 26.7% على أساس سنوي.

ولم تصدر شركة آبل توجيهات رسمية لما تتوقعه في الربع المنتهي في يونيو.

وقالت شركة آبل في الأشهر الماضية إن أعمالها قد تعززت بسبب الوباء حيث اشترى المستهلكون والشركات أجهزة كمبيوتر للعمل والترفيه عن أنفسهم أثناء تواجدهم في المنزل، ولكن النتائج القوية لشركة Apple في هذا الربع تشير إلى أن هذا الاتجاه قد يستمر مع انفتاح المزيد من الاقتصادات.

وزادت إيرادات Apple بأكثر من 87٪ على أساس سنوي بالصين لتصل إلى 17.73 مليار دولار، على الرغم من المقارنة بربع العام الماضي الذي أغلقت فيه الصين إلى حد كبير في الأيام الأولى لوباء كورونا.