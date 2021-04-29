أرباح فيسبوك تقفز بنحو 94% في الربع الأول من 2021

سي إن بي سي – ارتفع سعر أسهم شركة فيسبوك بأكثر من 6% في فترة التداول بعد الإغلاق يوم الأربعاء، بعد أن أصدرت الشركة أرباحها في الربع الأول 2021، متجاوزة توقعات وول ستريت للأرباح والإيرادات.

وأعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 26.17 مليار دولار للربع الأول، بزيادة 48% مقارنة بالعام السابق، ومقارنة بتوقعات ريفنتيف عند 23.67 مليار دولار.

Your browser does not support the video tag.

وارتفعت صافي أرباح الشركة فيسبوك بنسبة 94% لتصل إلى 9.5 مليار دولار مقارنة بـ 4.9 مليار دولار في العام السابق.

وبلغ عدد المستخدمون النشطون يوميًا 1.88 مليار مستخدم مقابل 1.89 مليار توقعتها FactSet، والمستخدمون النشطون شهريًا 2.85 مليار مستخدم مقابل 2.86 مليار توقعتها FactSet.

في حين بلغ متوسط الايرادات لكل مستخدم 9.27 دولارًا مقابل 8.40 دولارًا حسب توقع شركة FactSet.

وقالت الشركة إن الزيادة الكبيرة في الإيرادات تأتي بسبب زيادة 30% على أساس سنوي في متوسط سعر الإعلان، ونمو عدد الإعلانات المقدمة بنسبة 12%.

وقالت الشركة أيضًا إنها تتوقع أن تتراوح نفقاتها الرأسمالية لعام 2021 بين 19 و21 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا عن التقديرات السابقة البالغة 21-23 مليار دولار التي قدمتها.