مال وأعمال

الليرة التركية تستقر قبيل قرار البنك المركزي المصري

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– استقرت الليرة التركية اليوم الخميس قبيل صدور تقرير البنك المركزي المصري بشأن التضخم الفصلي، والذي من المتوقع أن يرفع فيه توقعاته في مواجهة تهاوي العملة وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وبلغت الليرة 8.1950 مقابل الدولار بحلول الساعة 0614 بتوقيت جرينتش، وهو ما يقل عن مستوى إغلاقها يوم الأربعاء عند 8.2.

فقدت العملة أكثر من تسعة بالمئة من قيمتها منذ بداية العام، وشهد الشهر الماضي نزولا حادا بعد الإطاحة بمحافظ البنك المركزي المصري.

وتوقع استطلاع رأي أجرته أن التضخم في تركيا سيتجاوز 17 بالمئة هذا الشهر.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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