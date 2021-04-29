طوكيو تسجل 1027 إصابة يومية بفيروس كورونا في أعلى مستوى منذ يناير

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وكالات _ قالت السلطات في طوكيو اليوم الخميس، إن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العاصمة اليابانية بلغ 1027 حالة، وهو أعلى مستوى منذ 28 يناير.
وأعلنت اليابان الأسبوع الماضي حالة الطوارئ في طوكيو وبعض المناطق حتى 11 مايو، مما أدى إلى إغلاق المطاعم والحانات وكذلك المتاجر الكبرى ودور السينما وغيرها من الأنشطة التجارية.
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