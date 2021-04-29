- 1/3
- 2/3
- 3/3
وكالات _ أعلنت شركة شل للنفط عن أرباح الربع الأول التي فاقت التوقعات بشكل هامشي، وسط ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتزايد التوقعات بانتعاش الطلب على الوقود.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه شركات الطاقة الكبرى إلى طمأنة المستثمرين بأنهم اكتسبوا أرضية أكثر استقرارًا في الأشهر الأخيرة.
وأعلنت الشركة الهولندية عن أرباح معدلة قدرها 3.2 مليار دولار للأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس. وذلك مقارنة بـ 2.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق والأرباح المعدلة البالغة 393 مليون دولار للربع الرابع من عام 2020.
وتوقع المحللون أن يبلغ صافي أرباح الربع الأول 3.1 مليار دولار، وفقًا لرفينيتيف.
في تحديث للأرباح نُشر في 7 أبريل ، حذرت شركة شل من أن الأرباح المعدلة للربع الأول من المحتمل أن تتأثر سلبًا بما يصل إلى 200 مليون دولار ، مستشهدة بالعاصفة الشتوية الهائلة التي اجتاحت تكساس في فبراير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شل تحقق أرباحا تفوق التوقعات في الربع الأول عند 3.2 مليار دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.