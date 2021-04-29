شل تحقق أرباحا تفوق التوقعات في الربع الأول عند 3.2 مليار دولار

وكالات _ أعلنت شركة شل للنفط عن أرباح الربع الأول التي فاقت التوقعات بشكل هامشي، وسط ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتزايد التوقعات بانتعاش الطلب على الوقود.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه شركات الطاقة الكبرى إلى طمأنة المستثمرين بأنهم اكتسبوا أرضية أكثر استقرارًا في الأشهر الأخيرة.

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وأعلنت الشركة الهولندية عن أرباح معدلة قدرها 3.2 مليار دولار للأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس. وذلك مقارنة بـ 2.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق والأرباح المعدلة البالغة 393 مليون دولار للربع الرابع من عام 2020.

وتوقع المحللون أن يبلغ صافي أرباح الربع الأول 3.1 مليار دولار، وفقًا لرفينيتيف.

في تحديث للأرباح نُشر في 7 أبريل ، حذرت شركة شل من أن الأرباح المعدلة للربع الأول من المحتمل أن تتأثر سلبًا بما يصل إلى 200 مليون دولار ، مستشهدة بالعاصفة الشتوية الهائلة التي اجتاحت تكساس في فبراير.