الأسهم الأوروبية تتجه صوب أعلى مستوياتها بدعم أرباح الشركات

_ عاودت الأسهم الأوروبية الخميس، التقدم صوب أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد مجموعة من نتائج الأعمال الإيجابية وتعهد الفدرالي الأميركي بالاستمرار في تبني سياسة نقدية فضفاضة.

وصعد المؤشر Stoxx600 الأوروبي 0.4% بحلول الساعة 07:13 بتوقين جرينتش، ليكون على بعد 3 نقاط فقط من ذروته.

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وارتفع سهم شركة السلع الاستهلاكية العملاقة Unilever بـ 3.2%، إذ حققت مبيعات فصلية فاقت التوقعات بدعم زيادة نشاط الطهو داخل المنازل وتعاف اقتصادي قوي في الصين.

كما أعلنت الشركة عن عن برنامج إعادة شراء أسهم بما يصل إلى 3 مليارات يورو، أي ما يعادل 3.6 مليار دولار.

وقفز سهم شركة صناعة معدات شبكات الاتصالات الفنلندية نوكيا بـ 13.7%، إذ دعم نمو في مبيعات شبكات ومعدات الجيل الخامس نتائجها الفصلية.