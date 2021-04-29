أرباح صافولا السعودية تتراجع 11% الربع الأول رغم تضاعف الدخل الشامل بأكثر من 10 مرات

دوت الخليج – تراجعت أرباح مجموعة صافولا، المدرجة في سوق الأسهم السعودية، خلال الربع الأول من العام 2021 بنحو 11% على أساس سنوي؛ بسبب تراجع مبيعات قطاع التجزئة وانخفاض حصتها في أرباح شركات زميلة وزيادة مصاريف التشغيل والزكاة وضريبة الدخل.

وقالت صافولا في إفصاح للسوق اليوم الخميس، إن أرباحها الصافية بعد الزكاة والضريبة بلغت بنهاية الربع الأول من العام الجاري 154 مليون ريال، متراجعة من 173 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق.

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وبررت الشركة تراجع أرباحها الصافية بعدة أسباب أولها الانخفاض في إجمالي الربح الذي يعود بشكل رئيس إلى انخفاض المبيعات وهوامش الربح في قطاع التجزئة، وانخفاض حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، وارتفاع المصاريف التشغيلية، بجانب ارتفاع مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.

وأضافت مجموعة صافولا، أن انخفاض صافي أرباحها جاء رغم تقلص صافي تكلفة التمويل الناجم عن انخفاض الرسوم المالية على القروض.

وكشفت البيانات المالية زيادة هامشية بإجمالي إيرادات المجموعة بنحو 0.5% خلال الربع الأول لتصل 5.95 مليار ريال، مقابل 5.92 مليار ريال، ومقارنة بالربع الأخير من 2020 فكانت الزيادة في المبيعات بواقع 14.86%.

كما أظهرت البيانات تضاعف الدخل الشامل لمجموعة صافولا بأكثر من 10 مرات نهاية الربع الأول من العام ليصل 274.2 مليون ريال من 19.4 مليونا لنفس الفترة من العام 2020 بمعدل نمو 1313.4%.

ومقارنة بالربع الأخير من 2020، سجلت مجموعة صافولا 244% نموا في أرباحها الصافية بنهاية الربع الأول من 2021، لاسيما وأنها سجلنت أرباحا صافية بقيمة 44.7 مليون ريال بنهاية الربع الأخير من العام 2020.