أمانات الإماراتية تتخارج من تعليم القابضة مقابل 350 مليون درهم

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دوت الخليج – أعلنت مجموعة أمانات القابضة المتخصصة في قطاع التعليم والرعاية الصحية والمدرجة في سوق دبي المالي، بيع حصتها البالغة 21.7% في شركة تعليم القابضة مقابل 350 مليون درهم إلى مشتري استراتيجي.
وأوضحت الشركة في بيان للسوق اليوم الخميس، أنه قد نتج عن العملية عائد نقدي قدره 225 مليون درهم متضمنا توزيعات الأرباح ابتداءا من تاريخ الاستثمار في التعليم والذي يمثل 2.3 عف كعائد على الاستثمار ومعدل عائد داخلي بنسبة 21%، متوقعة أن تسجل صافي ربح من البيع بقيمة 160 مليون درهم.
كانت أمانات القابضة قد استحوذت على 16.3% من تعليم القابضة في أبريل 2016، ثم زادت حصتها إلى 21.7% في ديسمبر 2017.
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