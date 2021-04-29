نمو أرباح ستاندرد تشارترد البريطاني 18% في الربع الأول

– سجل ستاندرد تشارترد اليوم الخميس زيادة فاقت التوقعات في أرباح الربع الأول من العام قبل خصم الضرائب بلغت 18 بالمئة، إذ بدأ البنك الذي يركز على الأسواق الناشئة التعافي من الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وبلغ الربح قبل خصم الضرائب في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس 1.4 مليار دولار مقارنة مع 1.2 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام ومع متوسط توقعات محللين جمعها البنك البريطاني عند 1.08 مليار دولار.