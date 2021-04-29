تباين مؤشرات بورصة الكويت والعام يتراجع 0.29% بضغط من 4 قطاعات

فهد حسين – أنهت بورصة الكويت تداولات اليوم الخميس، على تباين بمؤشراتها ليغلق “العام” إجمالا على تراجع نسبته 0.29% بضغط من الأداء السلبي لقطاعات الصناعية والبنوك والاتصالات والتأمين.

ارتفع مؤشرا “الرئيسي” و”رئيسي 50″ بنسبة 0.44% و0.25% على الترتيب، وسط تراجع السوق الأول بنسبة 0.53% والمؤشر العام 0.29% إلى مستوى 6113.6 نقطة.

وبلغ حجم التداولات 605.81 مليون سهما بسيولة قدرها 82.89 مليون دينار عبر 18239 صفقة.

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وسيطر الأداء الإيجابي على مؤشرات 8 قطاعات تصدرها الخدمات الاستهلاكية بصعوده 3.66% تلاه السلع الاستهلاكية مرتفعا 1.16%، فيما مالت 4 قطاعات للأداء السلبي بقيادة الصناعية الذي تراجع 1.28% تلاه البنوك منخفضا 0.42%، واستقر قطاع التكنولوجيا عند مستوى إغلاق أمس الأربعاء.

وكان سهم ” مركز سلطان للمواد الغذائية” الأكثر ارتفاعا خلال الجلسة بصعوده 18.52%،فيما جاء سهم ” الكويتية السورية القابضة” الأكثر تراجعا بعد هبوطه بنحو 13.07%، كما تصدر سهم “وطنية” قائمة الأسهم الأعلى سيولة خلال الجلسة بعد تداولات بقيمة 12.44 مليون دينار.