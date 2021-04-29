أسواق المال الإماراتية تتكبد نحو 7 مليارات درهم خسائر وسط أداء سلبي لمؤشراتها

فهد حسين – أغلقت مؤشرات أسواق المال الإماراتية تداولات اليوم الخميس على تراجع جماعي، بهبوط مؤشر سوق دبي المالي 0.56% وسوق أبوظبي للأوراق المالية 0.06%، بضغط من الأداء السلبي للقطاعات الرئيسية، محققان خسائر سوقية بقيمة 6.954 مليار درهم.

وفقد مؤشر سوق دبي 14.7 نقطة تراجع بهم إلى مستوى 2605.38 نقطة، بضغط من تراجع كافة قطاعات السوق بخلاف الخدمات والاستثمار والخدمات المالية الذان ارتفعا 0.57% و0.27% على الترتيب، مع استقرار قطاع الصناعة.

Your browser does not support the video tag.

وبلغ حجم التداولات في سوق دبي بختام جلسة اليوم 133.75 مليون سهم، بسيولة قدرها 148.43 مليون درهم عبر 2367 صفقة.

وتكبد السوق خسائر قيمتها 1.131 مليار درهم بتراجع رأسماله إلى 363.845 مليار درهم بختام تداولات اليوم، من 364.976 مليار درهم الجلسة السابقة.

كما تصدر سهم ” أمانات القابضة ” الأسهم السبعة الرابحين بصعوده 2.84% على خلفية تخارج المجموعة من “تعليم القابضة” في صفقة بقيمة 350 مليون درهم، فيما جاء سهم “دار التكافل” على رأس الأسهم الـ20 الخاسرين بعد تراجعه 6.36%، فيما استقرت 3 أسهم عند نفس مستويات الجلسة السابقة.

وكان سهم “إعمار” الذي تراجع 0.79% الأنشط في تداولات سوق دبي بسيولة بلغت 35.2 مليون درهم، كما تصدر سهم “GULFNAV” الذي ارتفع 2.8% قائمة الأنشط تداولا بحجم 39.08 مليون سهم.

وعلى مستوى قطاعات السوق، قاد قطاعي النقل والتأمين قائمة من 5 قطاعات كانت صاحبة الأداءا لسلبي بختام تداولات اليوم بعد تراجعهما بنحو 2.12% و0.99% على الترتيب، وسط ارتفاع قطاعات السلع والخدمات والاتصالات بنسب 1.93% و0.53% و0.3% على الترتيب.

وبنفس الوتيرة، هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بختام تداولات اليوم، 0.6% إلى مستوى 6046.81 نقطة، متأثرا بتراجع أربعة قطاعات تصدرها العقار والسلع الاستهلاكية.

وبلغ حجم التداولات 204.49 مليون سهما خلال الجلسة، بسيولة قدرها 1.189 مليار درهم عبر 2693 صفقة.

وارتفعت مؤشرات 4 قطاعات بقيادة الصناعة والخدمات اللذان صعدا بنسبة 2.87% و0.54% على الترتيب، فيما تراجعت 4 قطاعات أخرى بقيادة العقار والسلع الاستهلاكية بتراجعهما 1.84% و1.81% على الترتيب.

وتكبدت أسهم مؤشر أبوظبي للأوراق المالية 5.823 مليار درهم خسائر سوقية بتراجع رأس ماله إلى 881.423 مليار درهم بختام تعاملات اليوم الخميس، من 887.246 مليار درهم الجلسة السابقة.

وتصدر سهم “ميثاق” قائمة الرابحين مرتفعا 10.13%، فيما جاء سهم “EASYLEASE” على رأس الخاسرين بتراجعه 9.09% بختام تداولات اليوم الخميس، كما كان سهم “الدار” الأعلى سيولة بختام التداولات بقيمة 361.56 مليون درهم والأكثر نشاطا بحجم تداولات بلغ 101.55 مليون سهم.