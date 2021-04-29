الهند تتلقى تعهدات بإمدادات أوكسجين من 40 دولة لمساعداتها ضد كورونا

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وكالات _ قال وكيل وزارة الخارجية الهندية، هارش فاردهان شرينجلا، اليوم الخميس، إن الهند تعطي حاليا الأولوية لواردات الأوكسجين، كاشفا أن 40 دولة تعهدت بتقديم المساعدة بهذا الشأن.
وقال في مؤتمر صحفي: “نتحدث عن ما يقرب من 550 وحدة لتوليد الأوكسجين ستأتي من مصادر مختلفة من كافة أنحاء العالم”.
وأشار إلى أن الإمارات وروسيا وغيرهما من الدول الأخرى عرضت تقديم إمدادات من عقار “فافيبيرافير” لعلاج المرضى بكوفيد-19، مضيفا أن هناك اتصالات مع شركات تصنيع في مصر بخصوص إمدادات من عقار “ريمديسيفير”.
هذا وسجلت الهند اليوم الخميس ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليتجاوز إجمالي الإصابات 18 مليونا، وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في الهند يبلغ حاليا 18.38 مليون والوفيات 204832.
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