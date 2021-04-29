البطل جروب تستثمر 2 مليار جنيه في مشروع روك كابيتال 1 الإداري بالعاصمة الجديدة

بكر بهجت _ أطلقت شركة البطل جروب للإسكان والتعمير مشروع “روك كابيتال 1″ بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو أول مشروعاتها بنشاط إداري في السوق، وفق رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عماد دوس.

وأضاف دوس خلال حفل السحور الذي نظمته الشركة أمس، أن المشروع يقام باستثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه، وتبلغ المساحة البنائية الإجمالية للمشروع حوالي 100 ألف متر مربع موزعة على المساحات الإدارية والخدمات والمرافق، لافتا إلى أنه المخطط تسليم المشروع بنهاية عام 2023.

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وأشار إلى أن الشركة تعاقدت مع مجموعة من الشركاء مثل المهندسة المعمارية هايزل وونغ من المكتب المعماري WSW Architects لتصميم المبنى، بالإضافة إلى Cracknell لتصميم اللاندسكيب، والمكتب الاستشاري Ted Jacob Engineering Group في أعمال التخطيط والتصميم الإنشائي، ومكتب ECG في دور الاستشاري العام.”

وأضاف دوس، أن العاصمة الإدارية الجديدة مثلت الوجهة المثالية لشركة البطل جروب لإقامة أول مشروعاتها الإدارية، لأنها مستقبل التجارة والأعمال والاستثمار العقاري في مصر وتوفر المناخي الاستثماري المثالي بالنسبة للشركة لكي تتمكن من تحقيق رؤيتها لتقديم منتج عقاري مبتكر ومستدام.”

ولفت إلى أن البطل جروب تستعد للبدء في تسليم المراحل الأولى في ثلاثة مشروعات هي “روك إيدين” و”روك فيل” و”روك فيرا” في السادس من أكتوبر والعبور والتجمع الخامس قبل نهاية العام الجاري 2021، وذلك وفق الجدول الزمني الذي وضعته.