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أرباح ماكدونالدز تفوق التوقعات والإيرادات 5.12 مليار دولار

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وكالات _ تفوقت ماكدونالدز على تقديرات وول ستريت لأرباحها الفصلية حيث تجاوز صافي المبيعات مستويات ما قبل الوباء.

وفي أعقاب الأداء القوي، رفعت شركة الوجبات السريعة العملاقة توقعاتها لنمو المبيعات.

وبلغت ربحية السهم المعدلة 1.92 دولار مقابل توقعات عند 1.81، في حين بلغت الإيرادات 5.12 مليار دولار مقابل توقعات عند 5.03 مليار دولار.

هذا وأعلنت ماكدونالدز عن أرباح للربع الأول من 2021 عند 1.54 مليار دولار، أو 2.05 دولار للسهم، ارتفاعًا من 1.11 مليار دولار، أو 1.47 دولار للسهم، قبل عام.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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