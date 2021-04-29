التضخم في ألمانيا يتجاوز هدف المركزي الأوروبي خلال أبريل

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– قال مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الخميس، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في ألمانيا تسارع في أبريل ليزداد تجاوزه لهدف البنك المركزي المصري الأوروبي لتضخم يقل قليلا فحسب عن اثنين بالمئة.
وارتفعت أسعار المستهلكين 2.1 بالمئة في أبريل من اثنين بالمئة في مارس.
وكان توقع لرويترز يشير إلى قراءة اثنين بالمئة في أبريل.
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