الأسهم الأمريكية تقفز بداية التعاملات بدعم آمال التعافي

– فتح المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وناسداك المجمع على ذرى قياسية اليوم الخميس بفضل صعود أسهم قطاع التكنولوجيا، بينما يعكف المستثمرون على وآبل من تقارير النتائج الفصلية وأحدث البيانات الاقتصادية. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 35.3 نقطة بما يعادل 0.10 بالمئة مسجلا 33855.64 نقطة. Your browser does not support the video tag. وفتح ستاندرد أند بورز 500 مرتفعا 23.0 نقطة أو 0.55 بالمئة إلى 4206.14 نقطة. وتقدم ناسداك 153.5 نقطة أو 1.09 بالمئة إلى 14204.515 نقطة.

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