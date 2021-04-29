كاتالست تستهدف استثمار 3 مليارات جنيه في مشروعات غير سكنية بالقاهرة الجديدة

بكر بهجت _ تخطط شركة كاتالست للتطوير العقاري لطرح مشروع تجاري إداري في القاهرة الجديدة خلال الربع الأخير من العام الجاري، بالإضافة إلى طرح مشروعات أخرى بالعام المقبل بقيمة استثمارية تصل إلى نحو 3 مليارات جنيه.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة معتز عبد الشافي، إن قيمة الاستثمارات الحالية التي تعمل عليها الشركة تبلغ 4.5 مليار جنيه، وبعد إطلاق المشروعات الجديدة سترتفع استثمارات الشركة إلى 7.5 مليار جنيه، موضحا أن كافة المشروعات التي يجري العمل على تنفيذها تتركز في الأنشطة غير السكنية.

Your browser does not support the video tag.

وأوضح أن كاتالست للتطوير تستعد لتسليم 5 مشروعات في القاهرة الجديدة، خلال العام الحالي، لافتا إلى أن قيمة ما تم ضخه في أعمال الإنشاءات خلال العام الماضي، بلغ 325 مليون جنيه.