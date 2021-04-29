إيثريوم تصل لمستوى قياسي وتخطف الأضواء من بيتكوين

العربية نت _ وصلت العملة المشفرة إيثريوم إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الخميس مع تراجع هيمنة بيتكوين على سوق العملات الرقمية.

وقفزت ثاني أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية إلى مستوى قياسي جديد، بلغ 2774 دولاراً صباح الخميس، وفقاً لبيانات من Coin Metrics. حيث كانت بيتكوين، العملة الرقمية الأعلى، متراجعة قليلاً عند سعر 54471 دولاراً.

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تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن بنك الاستثمار الأوروبي يوم الأربعاء أنه أصدر أول سند رقمي على الإطلاق على شبكة إيثريوم بلوكتشاين، وأدى ذلك إلى تكهنات بأن العملة تكتسب زخماً بين المؤسسات المالية الرئيسية، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وتم تداول معظم العملات المشفرة الرئيسية على ارتفاع يوم الخميس، مدعومة بارتفاع الإيثر. فيما انخفضت عملة بيتكوين، العملة الرقمية الأكثر قيمة، بنحو 16% من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 65000 دولار تقريباً في وقت سابق من هذا الشهر.

وعلى الرغم من هذا لا تزال بيتكوين مرتفعة بنسبة 90% تقريباً حتى الآن هذا العام، على خلفية الاهتمام المتزايد من المستثمرين المؤسسيين والمشترين من الشركات مثل تسلا.

في الوقت نفسه، حذر بعض المستثمرين من الصعود الوهمي في سوق العملات المشفرة. حيث صعد دوجكوين، يوم الأربعاء بعد تغريدات داعمة من مشاهير مثل إيلون ماسك، ومارك كوبان.

وقد ارتفعت أيضاً الكثير من “العملات البديلة” الأخرى، هذا العام. وهو ما أدى ذلك إلى انخفاض هيمنة بيتكوين على سوق العملات الرقمية إلى أقل من 50% الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ أغسطس 2018، وفقاً لـ CoinMarketCap.

كانت المرة الأولى التي انخفضت فيها حصة بيتكوين في السوق دون هذا المستوى في عام 2017، قبل حدوث انخفاض كبير في أسعار العملات المشفرة والذي يشار إليه الآن باسم “شتاء التشفير”.