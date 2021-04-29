مال وأعمال

موديز تغير النظرة المستقبلية للبحرين إلى سلبية

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_ عدلت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية للبحرين إلى سلبية، مؤكدةً تصنيفها عند B2.

ويرجع تغيير النظرة المستقبلية للبحرين من مستقرة إلى سلبية إلى مخاطر ناشئة عن ضعف مالي أكبر مما كان متوقعا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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