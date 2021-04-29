ماذا يحدث في الهند؟

_ تعاني الهند ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان أزمة عميقة، مع اكتظاظ المستشفيات والمشارح بمصابي وضحايا فيروس كورونا المستجد.

تجاوز إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الهند 18 مليون حالة اليوم الخميس، عمليات دفن الضحايا تتم على مدار الساعة، وتم حرق مئات الجثث في محارق مؤقتة بالحدائق ومواقف السيارات.

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وأظهرت بيانات وزارة الصحة ، أن الهند سجلت 379257 إصابة جديدة و 3645 حالة وفاة اليوم الخميس ، وهو أعلى عدد للوفيات في يوم واحد منذ بداية الوباء.

يقول حفار القبور في مومباي سيد منير قمر الدين (52 عاما) إنه وزملاؤه يعملون بلا توقف لدفن الضحايا. يضيف: “أنا لست خائفا من COVID ، لقد عملت بشجاعة. إن الأمر كله يتعلق بالشجاعة وليس الخوف “. “هذه هي وظيفتنا الوحيدة. أخذ الجثة وإخراجها من سيارة الإسعاف ثم دفنها “.

كل يوم ، يبحث آلاف الهنود بشكل محموم عن أسرّة المستشفيات والأكسجين المنقذ للحياة، باستخدام تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي وجهات الاتصال الشخصية.

ونقلت صحيفة انديان اكسبريس عن ك. فيجاي راغافان ، المستشار العلمي الرئيسي للحكومة ، قوله إن “ضراوة الموجة الثانية فاجأت الجميع”.

يضيف:”بينما كنا جميعًا على دراية بالموجات الثانية في البلدان الأخرى ، كان لدينا لقاحات في متناول اليد، ولا توجد مؤشرات من تمارين النمذجة تشير إلى حجم الزيادة.”

بدأ الجيش الهندي في نقل الإمدادات الرئيسية ، مثل الأكسجين ، عبر البلاد وسيفتح مرافق الرعاية الصحية الخاصة به للمدنيين.

تم تحويل الفنادق وحافلات السكك الحديدية إلى مرافق رعاية حرجة لتعويض النقص في أسرة المستشفيات.

يقول الخبراء إن أفضل أمل هو التطعيم. فتحت الهند يوم الأربعاء التسجيل لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا لتلقي اللقاح بدءًا من يوم السبت.

ورغم أنها أكبر منتج للقاحات في العالم، إلا أن الهند لا تملك مخزونات تغطي سكانها حتى الآن.

قال العديد من الذين حاولوا التسجيل للحصول على التطعيم إنهم فشلوا، واشتكوا على وسائل التواصل الاجتماعي من عدم قدرتهم على الحصول على مكان أو حتى مجرد الدخول على الموقع الذي انهار بشكل متكرر.

وقالت الحكومة يوم الأربعاء “تشير الإحصاءات إلى أنه بعيدًا عن التعطل أو الأداء البطيء ، فإن النظام يعمل دون أي خلل”.

وأضافت أن أكثر من 8 ملايين شخص سجلوا أسماءهم ، لكن لم يتضح على الفور عدد الذين حصلوا على مواعيد لتلقي اللقاح.

قال مسؤول محلي في مومباي إن المدينة أوقفت حملة التطعيم لمدة ثلاثة أيام مع نفاد الإمدادات، في حين قال المسؤولون إن ولاية ماهاراشترا الأكثر تضررا من المرجح أن تمدد القيود الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا لمدة أسبوعين آخرين.

تلقى حوالي 9% فقط من سكان الهند البالغ عددهم حوالي 1.4 مليار جرعة واحدة من اللقاح منذ بدء حملة التطعيم في يناير.

سجلت الهند 147.2 حالة وفاة لكل مليون ، وفقًا لتتبع العالمي COVID-19 ، بينما أبلغت البرازيل والولايات المتحدة عن أرقام تبلغ 1800 و 1700 على التوالي.

ومع ذلك ، يعتقد الخبراء الطبيون أن الأرقام الحقيقية لـ COVID-19 في الهند قد تكون أكبر بخمس إلى 10 مرات من العدد الرسمي.

في مستشفى العائلة المقدسة في دلهي، وصل المرضى في سيارات الإسعاف والمركبات الخاصة ، وبعضهم يلهث بحثًا عن الهواء مع نفاد أسطوانات الأكسجين الخاصة بهم. في وحدة العناية المركزة ، يستلقي المرضى على عربات بين الأسرة.

وقال الدكتور سوميت راي رئيس الوحدة لرويترز “الشخص الذي ينبغي أن يكون في وحدة العناية المركزة يعالج في الأجنحة العادية”، “المستشفيات ممتلئة تمامًا. الأطباء والممرضات محبطون، وهم يعلمون أنه يمكنهم القيام بعمل أفضل، لكن ليس لديهم الوقت. لا أحد يحصل على استراحة.”

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء تحذيرًا من السفر إلى الهند بسبب الوباء ونصحت مواطنيها بمغادرة البلاد. كما يمكن لأفراد عائلة موظفي الحكومة الأمريكية في الهند التقاعد طواعية.

تعرض رئيس الوزراء ناريندرا مودي لانتقادات لأنه سمح بتجمعات سياسية ضخمة ومهرجانات دينية في الأسابيع الأخيرة.

قال فيكرام باتيل ، خبير الصحة العالمية في كلية الطب بجامعة هارفارد ، في صحيفة هندوسية: “يحق لشعب هذا البلد الحصول على وصف كامل وصادق لما أدى إلى وقوع أكثر من مليار شخص في كارثة”.

قال وزير الخارجية الهندي هارش فاردان شرينغلا يوم الخميس إن الهند تتوقع تلقي ما يقرب من 550 جهاز لتوليد الأوكسجين من جميع أنحاء العالم مع بدء تدفق المساعدات الطبية.

وصلت طائرتان من روسيا تحملان 20 مركزًا للأكسجين و 75 جهاز تهوية و 150 جهاز مراقبة و 22 طناً من الأدوية إلى دلهي.

قال البيت الأبيض ، الأربعاء ، إن الولايات المتحدة ترسل إمدادات تزيد قيمتها على 100 مليون دولار ، تشمل 1000 أسطوانة أكسجين و 15 مليون قناع N95 ومليون اختبار تشخيص سريع. وأضافت أن الإمدادات ستبدأ في الوصول يوم الخميس.

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة أعادت توجيه طلبها الخاص بإمدادات تصنيع لقاح استرازينيكا AstraZeneca AZN.L إلى الهند ، للسماح لها بإنتاج أكثر من 20 مليون جرعة.

ستتلقى الهند الدفعة الأولى من لقاح Sputnik V الروسي في الأول من مايو. وقد وقع صندوق الثروة السيادية الروسي RDIF ، الذي يقوم بتسويق Sputnik V عالميًا ، صفقات مع خمس شركات هندية للحصول على أكثر من 850 مليون جرعة لقاح سنويًا.

وقالت بنجلاديش إنها سترسل حوالي 10000 قارورة من الأدوية المضادة للفيروسات ، و 30 ألف مجموعة من معدات الوقاية الشخصية ، وعدة آلاف من أقراص الفيتامينات والمعادن.

قالت وزارة الدفاع الألمانية إن ألمانيا سترسل 120 جهاز تهوية يوم السبت ومنشأة متنقلة لإنتاج الأكسجين الأسبوع المقبل.