الرئيس السيسي ينعي الأمير محمد بن طلال الممثل الشخصى للعاهل الأردني

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فقدت الشقيقة الاردن احد ابرز رجالها، المغفور له الأمير محمد بن طلال بن الحسين الممثل الشخصي لجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية، رمز وطني حكيم منح عمره لخدمة وطنه علي مدار عقود ساهم خلالها في تحقيق الازدهار والاستقرار لبلاده.

وقال السفير، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي إذ ينعى باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة الامير محمد بن طلال، ليعرب عن عميق حزنه وخالص عزائه للشعب الاردني الشقيق ولأسرته الكريمة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.