مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات السياحية القادمة من رومانيا

استقبل مطار الغردقة الدولى اليوم أولى الرحلات الجوية التابعة لشركة wizz air القادمة من مطار بوخارست بدولة رومانيا وعلى متنها 190 راكب ، وفور وصول الرحلة تم فحص شهادة تحليل ال pcr لجميع الركاب وقام فريق العلاقات العامة بالمطار بإستقبال الركاب بالورود والشيكولاتة و إنهاء كافة إجراءات الوصول و تقديم التسهيلات اللازمة لهم مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

هذا ومن المقرر أن تقوم الشركة بتسيير رحلتين اسبوعيا الي مطار الغردقة الدولي.