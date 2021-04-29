مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات السياحية القادمة من رومانيا

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استقبل مطار الغردقة الدولى اليوم أولى الرحلات الجوية التابعة لشركة wizz air القادمة من مطار بوخارست بدولة رومانيا وعلى متنها 190 راكب ، وفور وصول الرحلة تم فحص شهادة تحليل ال pcr لجميع الركاب وقام فريق العلاقات العامة بالمطار بإستقبال الركاب بالورود والشيكولاتة و إنهاء كافة إجراءات الوصول و تقديم التسهيلات اللازمة لهم مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.
هذا ومن المقرر أن تقوم الشركة بتسيير رحلتين اسبوعيا الي مطار الغردقة الدولي.
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