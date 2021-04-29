مبيعات أمازون ترتفع بنحو 44% في الربع الأول 2021 والسهم عند أعلى مستوى له على الإطلاق

سي إن بي سي _ ارتفعت أسهم أمازون بما يصل إلى 3% في تداولات بعد الإغلاق الخميس 29 أبريل، بعد أن أصدرت الشركة أرباحها في الربع الأول، متجاوزة توقعات وول ستريت للأرباح والإيرادات.

وحققت الشركة أرباحا 15.79 دولارًا للسهم مقابل توقعات بـ 9.54 دولارًا للسهم، وإيرادات بنحو 108.52 مليار دولار مقابل توقعات بـ 104.47 مليار دولار.

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واستفاد عدد قليل من الشركات من طفرة التسوق عبر الإنترنت التي يغذيها الوباء مثل أمازون.

وأظهرت نتائج الربع الأول للشركة استمرار دعم أعمال الشركة بسبب الوباء، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 44% على أساس سنوي لتصل إلى 108.5 مليار دولار.

و أشارات أمازون إلى أنها تتوقع استمرار الزخم في الربع الثاني، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تهدئة مخاوف المستثمرين من أن الأعمال قد تتباطأ في بيئة ما بعد الوباء.

وتتوقع الشركة تحقيق إيرادات تتراوح بين 110 مليار دولار و 116 مليار دولار، متجاوزة توقعات وول ستريت البالغة 108.6 مليار دولار.

وخارج قطاع البيع بالتجزئة الأساسي للشركة، تستمر أعمال الحوسبة السحابية والإعلان في أمازون في الازدهار.

وشهدت أمازون ويب سيرفيسز صافي مبيعات بلغ 13.5 مليار دولار خلال الربع، بزيادة 32% على أساس سنوي

ولا تفصح الشركة عن مبيعات الإعلانات، لكنها مدرجة في فئة “أخرى” للشركة، والتي شهدت نمو إيراداتها بنسبة 77% على أساس سنوي لتصل إلى 6.9 مليار دولار.