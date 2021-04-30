أسهم تويتر تهبط بأكثر من 10% بعد الإعلان عن أرباح الربع الأول من 2021

سي إن بي سي _ انخفضت أسهم شركة تويتر بأكثر من 10% في فترة التداول بعد الإغلاق الخميس 29 أبريل،بعد أن أصدرت الشركة أرباحها في الربع الأول، متخلفة عن توقعات نمو المستخدمين وقدمت توجيهًا أقل للإيرادات للربع الثاني مما كان متوقعًا.

وحققت الشركة أرباحا معدلة بلغت 16 سنتًا للسهم، مقابل توقعات بـ 14 سنتًا، وإيرادات بقيمة 1.04 مليار دولار مقابل توقعات بـ 1.03 مليار دولار، في حين جاء عدد المستخدمين النشطين يوميًا 199 مليون مستخدم مقابل توقعات بـ 200 مليون.

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وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع بنحو 28% من 808 مليون دولار في العام السابق.

وأعلنت تويتر عن ربح قدره 68 مليون دولار، مقارنة بخسارة 8.4 مليون دولار قبل عام.

وأشارت الشركة إلى أنه تتوقع إيرادات تتراوح بين 980 مليون دولار و1.08 مليار دولار في الربع الثاني، في حين كان المحللون يتوقعون 1.06 مليار دولار في المتوسط ، وفقًا لرفينيتيف.

ونما العدد الإجمالي لمستخدمي تويتر الذين يمكن تحقيق الدخل منهم يوميًا بمقدار 7 ملايين من الربع الرابع إلى 199 مليونًا، لكنه تراجع عن توقعات المحللين البالغة 200 مليون.

وزادت قاعدة المستخدمين بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي.

ونمت عائدات إعلانات تويتر بنسبة 32% على أساس سنوي لتصل إلى 899 مليون دولار، وفقًا للتقرير.

وقالت الشركة إنه لا يزال من السابق لأوانه فهم تأثير تغييرات خصوصية آبل في iOS 14.5 على الشركة.