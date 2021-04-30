الصحة الفرنسية تعلن اكتشاف أول حالات إصابة بسلالة كورونا الهندية

– قالت وزارة الصحة الفرنسية، إن فرنسا اكتشفت أول حالات إصابة بسلالة بي.617.1 من فيروس كورونا المستجد الموجودة حاليا في الهند.

وقالت الوزارة في بيان في ساعة متأخرة من مساء الخميس إنه تم تأكيد الإصابة الأولى لامرأة سافرت إلى الهند وتعيش في جنوب غرب فرنسا يوم الخميس.

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وقالت الوزارة إن شخصين آخرين سافرا إلى الهند أصيبا بما يسمى بسلالة كورونا الهندية في جنوب شرق فرنسا.