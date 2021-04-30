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الصحة الفرنسية تعلن اكتشاف أول حالات إصابة بسلالة كورونا الهندية

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– قالت وزارة الصحة الفرنسية، إن فرنسا اكتشفت أول حالات إصابة بسلالة بي.617.1 من فيروس كورونا المستجد الموجودة حاليا في الهند.

وقالت الوزارة في بيان في ساعة متأخرة من مساء الخميس إنه تم تأكيد الإصابة الأولى لامرأة سافرت إلى الهند وتعيش في جنوب غرب فرنسا يوم الخميس.

وقالت الوزارة إن شخصين آخرين سافرا إلى الهند أصيبا بما يسمى بسلالة كورونا الهندية في جنوب شرق فرنسا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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