مخاوف كورونا تدفع الأسهم اليابانية للهبوط نهاية التعاملات

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وكالات _ أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم الجمعة، متأثرة بتوقعات مخيبة للآمال لشركات التكنولوجيا، في حين أثر الارتفاع في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد على معنويات المستثمرين.
وتراجع المؤشر نيكي 0.83 بالمئة ليغلق عند 28812.63 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.57 بالمئة إلى 1898.24 نقطة.
قادت أسهم التكنولوجيا اليابانية الخسائر، إذ اتجهت أنظار المستثمرين إلى أحدث تقارير نتائج الأعمال وباعوا أسهم الشركات التي أخفقت في تحقيق توقعاتهم المرتفعة لانتعاش قوي هذا العام، وذلك حسبما قال محللون.
وقال المحللون إن مخاوف المستثمرين تزداد أيضا بشأن كورونا مع ارتفاع الإصابات الجديدة في طوكيو وأوساكا حتى بعد إعلان حالة الطوارئ بالمدينتين بداية هذا الأسبوع.
كانت طوكيو سجلت 1027 إصابة يومية يوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ 18 يناير.
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