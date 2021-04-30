أرباح باركليز تفوق التوقعات في الربع الأول عند 1.7 مليار جنيه استرليني

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وكالات _ أعلن بنك باركليز عن أرباح صافية للربع الأول 2021 بلغت 1.7 مليار جنيه إسترليني، أي 2.37 مليار دولار، مدعومة بانخفاض رسوم انخفاض قيمة القروض.
وقال البنك البريطاني إن هذه الرسوم تراجعت “بشكل كبير” في الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 55 مليون جنيه إسترليني – بانخفاض من 2.1 مليار جنيه إسترليني في الربع الأول من عام 2020.
هذا وتوقع المحللون أن يصل صافي الدخل إلى 1.3 مليار جنيه إسترليني للأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفقًا لرفينيتيف.
وحقق باركليز صافي دخل قدره 220 مليون جنيه إسترليني للربع الرابع من عام 2020.
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