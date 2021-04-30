نتائج أعمال قوية للشركات تدعم الأسهم الأوروبية بداية التعاملات

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– ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة، إذ رفعت نتائج أعمال قوية للشركات معنويات المستثمرين قبل إصدار بيانات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو في الربع الأول من العام.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش. وحوم المؤشر القياسي دون أعلى مستوى له على الإطلاق وفي طريقه لإنهاء أبريل على زيادة 2.3 بالمئة.
وزاد سهم شركة صناعة الأدوية البريطانية أسترازينيكا 2.7 بالمئة بعد الإعلان عن نتائج أفضل من المتوقع وتوقع نمو المبيعات.
وارتفع سهم سويديش ماتش 1.9 بالمئة بعد أن أعلنت مجموعة التبغ عن أرباح تشغيل في الربع الأول فاقت التوقعات بكثير.
لكن سهم باركليز هبط 6.2 بالمئة على الرغم من الإعلان عن زيادة في الأرباح الفصلية لأكثر من مثليها، فيما تراجع سهم بي.إن.بي باريبا الفرنسي واحدا بالمئة بعد الإعلان عن أرباح أفضل من المتوقع.
تتجه الأنظار الآن على بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو المقرر صدورها الساعة 0900 بتوقيت جرينتش.
ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد اثنين بالمئة في الربع الأول مقابل انخفاض 4.9 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.
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