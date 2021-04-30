أرباح أسترازينيكا تتضاعف في الربع الأول والإيرادات تقفز إلى 7.3 مليار دولار

وكالات _ سجلت شركة أسترازينيكا ارتفاعا في ربحية السهم للربع الأول 2021 بـ 100% على أساس سنوي إلى 1.19 دولار.

هذا وحققت الشركة نموًا قويًا في الإيرادات بنسبة 15% في الربع الأول 2021 إلى 7.3 مليار دولار.

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ومع استثناء مساهمة من لقاح كورونا، زاد نمو الإيرادات بنسبة 11% إلى 7.04 مليار دولار.