مال وأعمال

الاقتصاد الألماني ينكمش 1.7% في الربع الأول بسبب إغلاقات كورونا

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– أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة فاقت التوقعات بلغت 1.7 بالمئة في الربع الأول من العام، إذ أد‭‭‬ت‭‬‬ إجراءات الإغلاق المفروضة منذ نوفمبر لاحتواء فيروس كورونا إلى تقويض الاستهلاك الخاص في أكبر اقتصاد أوروبي.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي “تسببت أزمة فيروس كورونا في تراجع آخر في الأداء الاقتصادي في بداية 2021… أثر ذلك على استهلاك الأسر على وجه الخصوص، بينما دعمت صادرات السلع الاقتصاد”.

كان استطلاع رأي أجرته قد أشار إلى انكماش 1.5 بالمئة في الربع الأول.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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