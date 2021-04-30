إيرادات السياحة التركية تتراجع 40% في الربع الأول إلى 2.45 مليار دولار

– أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي اليوم الجمعة، أن إيرادات السياحة التركية تراجعت 40.2 بالمئة في الربع الأول من العام إلى 2.45 مليار دولار.

كانت إيرادات السياحة في تركيا قد هبطت في العام الماضي 65 بالمئة إلى 12.059 مليار دولار، مما يسلط الضوء على أثر قيود السفر واسعة النطاق المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا.